Covid-19 : le festival Musique et Mémoire 2020 annulé

Né en 1994, ce festival de musique baroque a déjà réalisé plus de 227 concerts et invité plus de 1 279 artistes. Après les Eurockéennes, le Fimu ou encore Rencontres & Racines et le festival des Tourelles à Morvillars, c’est donc au tour du festival Musique et Mémoire d’annuler son édition. Cette année, il devait se dérouler du 17 juillet au 2 août, le plaçant dans une « posture particulièrement compliqué et inconfortable » comme en témoigne Fabrice Creux, son directeur artistique. Bien que l’interdiction des festivals ne se porte que jusqu’à la mi-juillet, les organisateurs préfèrent penser d’abord à la « santé du public, des artistes, des techniciens et des nombreux bénévoles qui se mobilisent chaque été avec ardeur pour assurer le bon déroulement du festival ».