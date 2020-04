Covid-19 : la stratégie des tests évolue dans les Ehpad

L’ARS répète également que la protection des Ehpad « constitue une priorité ». On dénombre 420 établissements, qui accueillent 33 000 personnes âgées. « Toutes les recommandations visant à mettre en place les mesures de protection des résidents et du personnel sont régulièrement diffusées », rappelle l’agence, qui remarque des livraisons de masques sont assurées chaque semaine, permettant de protéger personnels et résidents soutient l’ARS. 444 000 masques ont déjà été distribués assure-t-elle.