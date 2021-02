Covid-19 : la situation s’améliore en Bourgogne-Franche-Comté

Le taux d’incidence continue de baisser tranquillement en Bourgogne-Franche-Comté. Il est de 183 pour 100 000 habitants, ce vendredi 12 février, contre 219 la semaine dernière. Ce taux baisse dans tous les départements. Dans le Territoire de Belfort le taux est passé de 251 à 160, et de 222 à 171 dans le Doubs, en sept jours indique l’agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté. À l’échelle nationale, il est de 195 pour 100 000 habitants, mais de 234,1 dans les 22 métropoles.

La préfecture du Territoire de Belfort rappelle pour sa part que ce taux d’incidence était à 341,1 pour 100 000 habitants le 13 janvier. Le taux reste cependant plus important chez les plus de 65 ans. Dans le Territoire de Belfort, il est encore à 251, contre 187 à l’échelle régionale. Et dans le Doubs, il est de 133.

Le taux de positivité des tests diminue également. Il est de 6,4 % en Bourgogne-Franche-Comté, dont 5,1 % dans le Territoire de Belfort et 6,4 % dans le Doubs.