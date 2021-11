Covid-19, grippe : « Nous sommes dans une logique de construction de l’immunité »

680 000 bons ont été envoyés par l’assurance maladie aux publics cibles (plus de 65 ans, personnes susceptibles de contracter des formes graves…), éligibles à une vaccination de la grippe prise en charge par la sécurité sociale. Pour les autres, le vaccin coûte entre 6 et 10 euros. Les personnes enceintes, résidentes de centres médico-sociaux, professionnels de santé peuvent aussi être éligibles à cette vaccination, qui peut se faire en même temps que la vaccination contre la covid-19, comme l’ont montrée des études anglais. « Il n’y a pas de problème de tolérance », relève le professeur et « la protection est équivalente ».

La faible épidémie de grippe de l’an dernier diminue l’immunité collective, faisant craindre une vague d‘hospitalisations plus importante. Si elle est cumulée à une 5e vague de la covid-19, la pression serait forte sur les services de santé. « Il n’y a pas à choisir entre les deux pathologies, insiste Pierre Pribille. Les deux [pathologies] peuvent être graves. » On peut même venir avec son vaccin pour la grippe aux centres de vaccination de la covid-19 si l’on vient pour une primo injection ou une injection de rappel. 280 000 3e dose ont déjà été inoculées en Bourgogne-Franche-Comté.

« Nous sommes sur une logique de re-stimulation du système immunitaire », explique Lionel Piroth. Surtout, la dose de rappel n’est pas « un contre-argument à la vaccination », insiste-t-il. La première vaccination n’était pas une fin en soi. C’est l’idée de rappel qu’il faut intégrer. La protection diminue au fil des mois. Il faut donc la réactiver. « Nous sommes dans une logique de construction de l’immunité », souligne ce spécialiste. La sur-représentation des non-vaccinés chez les personnes hospitalisées de la covid-19 appuie cette idée. Dans son service, le rapport est d’une hospitalisation d’une personne vaccinée pour 4 personnes non-vaccinées.

À part la vaccination, l’autre rempart à la maladie, c’est le respect des gestes barrières. Pierre Pribille invite notamment à porter le masque en intérieur, car on y est plus souvent avec le froid et on aère moins les pièces. Le professeur Lionel Piroth insiste aussi sur le lavage des mains, après avoir été frappé « par le relâchement ». Ces appels à la vaccination et le respect des gestes barrières doivent permettre d’éviter « une vague hospitalière. »