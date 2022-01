Christian Harbulot : « La France s’est mise dans une position de dépendance depuis 1945 »

Les deux. La lecture de l’histoire humaine démontre que, souvent, dans l’affrontement entre A et B, l’intérêt économique est au cœur de l’affrontement. Rome contre Carthage, c’est le commerce sur la Méditerranée. Et c’est le cœur de l’affrontement. Ce n’est pas Hannibal contre Scipion l’Africain. Plein de cas similaires sont du même ordre. Aujourd’hui, la Chine et les États-Unis sont interdépendants. Mais ce n’est pas parce qu’ils sont interdépendants que c’est cela va garantir la paix. Combien de fois va-t-il falloir rappeler qu’en 1914, le premier client de la France, c’était l’Allemagne. Et vice-versa. Cela n’a pas empêché la Première Guerre mondiale. Les États-Unis ne peuvent pas admettre qu’une puissance comme la Chine les dépasse. Si cela devenait le cas, ça créerait un effondrement de tout ce qui sous-tend les rouages de leur puissance. Le dollar n’aurait plus la même valeur ni la même représentation au niveau mondial. Dès que l’on touche à la monnaie, on touche aux fondations d’une puissance économique. Pour le reste, c’est pareil… Si on découvre que la technologie militaire chinoise est supérieure à la technologie militaire américaine. Si on découvre que les Américains ne peuvent pas empêcher les Chinois d’attaquer Taïwan… Ce serait terminé pour les États-Unis. Ensuite, c’est comme un château de cartes. Le vrai risque aujourd’hui, c’est que les États-Unis n’arrivent pas, pour l’instant, à contenir la pression économique chinoise sur le monde. Et s’il n’y arrive pas, il va bien falloir qu’il cherche à tout prix un moyen de stopper la Chine. Et c’est là que nous entrons dans une période excessivement dangereuse… Le moyen de stopper la Chine, c’est de la provoquer ou c’est d’aller sur des terrains politico-militaires. C’est le bon sens de le dire. Mais les gens ne veulent pas y croire. Nous avons encore des [entrepreneurs], dans le monde économique, qui se précipitent en Chine en se frottant les mains, pour faire des bonnes affaires. Je lisais dans un journal, en venant ici (au mois d’octobre, au forum Reconstruire, à Belfort, NDLR), qu’il y avait un slogan pour la Tech française de partir à la conquête de la Chine. On ne peut pas partir à la conquête de la Chine ! Elle ne veut pas se faire conquérir. Les Chinois feront du business si nous avons quelque chose qu’ils n’ont pas inventé. Ils l’achèteront, le prendront ou le pilleront. Mais il ne faut pas croire qu’ils vont dépendre de nous durablement sur une ligne technologique. Je ne comprends pas que l’on puisse sortir ces énormités en 2021. Et le vrai problème est là : nous n’avons pas aujourd’hui une culture générale basique qui tempère nos mouvement. Lors d’une réunion, des entités ont commencé à dérouler des plans en direction de la Chine. Je leur ai dit : « Attention. S’il y a réellement une tension entre les États-Unis et la Chine un peu plus élevée qu’en ce moment, tous vos plans vont s’écrouler comme des châteaux de cartes. Et vous êtes prévenus. Si vous continuez à appliquer vos plans sans tenir compte de ça, nous allons nous revoir. » La lucidité, c’est d’avoir au départ des points de repères. Aujourd’hui, nous n’enseignons pas ces points de repères.