General Electric assigné en justice « pour fraude au droit à la participation des salariés »

Mais dans l’assignation, on peut lire que l’expertise mandatée par les représentants du personnel relève par exemple que la société qui perçoit la redevance de marque « n’a aucun salarié, aucun actif clairement identifié et est géré par une entreprise extérieure dénommée The trust company, qui fait écran à toute tentative de transparence ». Concernant la redevance technologique, plusieurs méthodes ont aussi été utilisées, sans qu’il y ait pourtant contractualisation observe l’assignation. « Ce que nous payons est démesuré », regrette Alexis Sesmat. L’assignation de dénoncer : « L’application de ce prix de transfert a donné lieu à de nombreux abus, tant au niveau fiscal qu’au niveau social. »

Au regard de ces transferts de fonds, l’assignation demande au tribunal de recalculer les bénéfices réels de la société GE EPF pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. « Ce que fabrique Belfort ne bénéficie pas [aux salariés de Belfort] », dénonce l’avocat. Ces pratiques « réduisent » le bénéfice réel, donc la participation. General Electric, répond, de son côté : « Les transactions inter-sociétés de GE sont conformes à toutes les règles et réglementations internationales et nationales en vigueur. Elles sont bien documentées et régulièrement auditées par divers organismes, y compris les commissaires aux comptes et les autorités fiscales, en France et dans le monde entier. »