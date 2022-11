Ces structures qui décident de faire du Black Friday un Green Friday

Elles sont trois à être à la tête de structures d’insertion par l’activité économique. Stéphanie Pellicioli, à la tête d’Envie Autonomie. Marie-Ève Loux, coordinatrice de la Recyclerie des Forges, et Myriam Bretey, responsable d’Envie, à Valentigney. Les structures qu’elles portent font toutes parties de l’ensemblier DéFi, acteur de l’insertion par l’activité économique. Et toutes trois sont portées par la même vision des choses sur une journée phare prévue ce vendredi : le Black Friday.

Pour les trois dirigeantes de structures qui collectent, reconditionnent et revendent des produits à moitié prix (électroménagers pour Envie, vélos et pièces détachées pour la Recyclerie des Forges et matériel médical pour Envie autonomie, il faut dire « stop » à cette surconsommation lié à l’événement du Black Friday. Tout est parti de la fédération Envie, qui regroupe 52 entreprises et chantiers d’insertion en France et qui a lancé un appel pour organiser un Green Friday, le même jour. « Nous faisons le Green Friday depuis 2017 », rappelle Myriam Bretey, responsable d’Envie à Valentigney. La Recyclerie des Forges et Envie autonomie ont rejoint le concept cette année.

L’idée, faire des achats consciencieusement dans des structures qui prônent la deuxième vie des objets. Tout en aidant à l’insertion, en employant des personnes parfois éloignées de l’emploi depuis longtemps. Ces journées seront aussi là pour découvrir les structures, par le biais de visites et d’ateliers qui se tiendront le vendredi mais aussi le samedi. Envie organise par exemple des ateliers pour apprendre à bien entretenir son réfrigérateur et son lave-linge. « Nous pourrons apporter des conseils et ce jour-là, tout dépannage d’appareils électroménagers sera gratuit », précise la responsable. Grille-pains, machine à laver, appareil à raclette, tout peut être déposé ce jour-là pour une rénovation (à Valentigney comme à Besançon, où Envie participe aussi). De leurs côtés, la Recyclerie des Forges et Envie Autonomie auront des promotions de -10% sur les deux journées.