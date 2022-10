Ces sept entreprises plus anciennes que le Territoire de Belfort

« Le point commun de ces sept entreprises, c’est l’attache au territoire », estime pour sa part Clément Brun, de la société CERP Rhin Rhône Méditerranée. L’exposition est une manière de souligner le poids de ce patrimoine dans le paysage belfortain. Et de parler aussi des employés de ces sociétés : « C’est un hommage. Les entreprises ne se font pas toute seule. » Et le communiqué de presse de l’exposition d’insister : « L’humain au cœur du développement. » Les photos retraceront justement l’histoire de ces savoir-faire portés par les Terrifortains et les Terrifortaines. Mais quelle est la recette pour durer ? « Une gestion en bon père de famille, rigoureuse sur le côté financier », cite déjà Jean-Louis Albizati. Avant d’ajouter : « En ayant en même temps l’appétit de toujours progresser et de s’améliorer. C’est intimement lié à la pérennité de l’entreprise. » Marc Hoeschen, p-dg du CERP Rhin Rhône Méditerranée, ne dit pas autre chose : « C’est effectivement en cherchant à innover constamment au fil de ces 100 années, que nous pouvons construire des solutions tournées vers l’avenir. »

Ce regard vers l’avenir détermine aussi l’organisation de cette journée de samedi, animée par des conférences, des ateliers et des rencontres. Le recrutement est pour chacune d’entre elles une question « centrale », convient Clément Brun. L’exposition est l’occasion de présenter les opportunités et les métiers et de valoriser des activités pas toujours bien identifiées ou connues. « Et de dépasser les clichés, sourit Jean-Louis Albizati. Être maçon, ce n’est pas juste déplacer des sacs de ciment. » Christophe Camozzi, gérant de la société éponyme, de compléter : « Nous avons un devoir de transmission pour les générations futures et ce sont nos valeurs qui nous poussent vers demain. »