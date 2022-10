Bourgogne-Franche-Comté : le Pass’Sport fait sa rentrée

L’an dernier, plus de 350 000 jeunes avaient bénéficié de cette aide financière pour s’inscrire à un club de sport. Elle permet d’accompagner les enfants et les jeunes les plus éloignés de la pratique sportive, en raison d’un handicap ou de difficultés financières. En Bourgogne Franche-Comté, 1 159 clubs et 14 557 jeunes sportifs avaient participé à l’opération. Le Gouvernement s’est engagé, pour cette rentrée, à débloquer un budget de 100 millions d’euros.

La ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques (MSJOP), Amélie Oudéa-Castéra, souhaite ainsi contribuer à lutter contre l’exposition trop importante des jeunes aux écrans, et à la diminution de l’activité physique quotidienne. « À deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Pass’Sport est un outil majeur pour accompagner la démocratisation de la pratique sportive des enfants et des jeunes et construire, en héritage de la compétition, une Nation sportive ». Les chiffres sont déjà positifs : au 24 septembre, on recensait plus de 46 % supplémentaires de Pass’sports activés par rapport à 2021.