Belfort : une série de rendez-vous pour les 150 ans du siège de 1870

« Nous travaillons depuis un an et demi sur une programmation à plusieurs étages », explique Jérôme Marche, le responsable de l’action culturelle et pédagogique à la Ville de Belfort. Ce conflit profite d’un renouveau de son intérêt. Au château, une exposition retrace l’histoire du siège depuis cet été. « La guerre de 1870 est un conflit oublié, réintroduit dans les programmes scolaires en 2019 », rappelle la Ville de Belfort dans sa brochure. L’exposition replace donc le siège dans cette guerre. De son côté, la Tour 46 va accueillir (dès le 24 octobre) une exposition « plus artistique » dixit Jérôme Marche, autour de la thématique de La Revanche. Un thème qui mène à 1914. Un cycle de conférences est aussi lancé, en lien avec le centre culturel et social Oïkos de la Pépinière. L’occasion de s’intéresser au général Haxo (7 octobre), qui a contribué au renforcement des défenses de Belfort, mais aussi au siège de Belfort depuis la citadelle (4 novembre) ou à la menace que faisait planer ce siège sur la Suisse. D’éminents historiens vont animer ces présentations.

Les philatélistes sont aussi à l’honneur. Ils ont tenté d’avoir la réalisation d’un timbre, qui a été refusé. Par contre, les collectionneurs pourront se satisfaire de profiter du lancement en vente anticipé 1er jour du timbre-poste national sur les 150 ans des ballons montés. L’Amicale philatélique de l’Est-Belfort (Aphiest) rappelle que le siège a été l’occasion de nombreux évènements postaux, par l’envoi de lettre via des ballons notamment. Une exposition est programmée du 6 au 8 novembre. Des causeries et une exposition sont aussi programmées à la bibliothèque municipale, en lien avec la société belfortaine d’émulation, dont l’histoire est intimement liée au siège de 1870-1871. Elle est née en 1872, pendant l’occupation prussienne. Lors de sa création, elle était notamment « chargée de la réorganisation et du développement de la bibliothèque municipale ». Une déclinaison numérique de l’exposition de la bibliothèque est prévue. Les archives départementales ne seront pas en reste, le 8 novembre, avec une animation préparée autour notamment du Journal du siège, qui informait la population pendant le siège.