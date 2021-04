Belfort : le centre de vaccination mobile va être prolongé

« Je salue votre proposition formalisée dans votre courrier du 16 avril consistant à conclure un contrat entre l’État et le Département, confirmant notre engagement durable comme partenaire dans une logique de mobilité et de proximité et assurant le maintien de notre dispositif mobile sur toute la phase de vaccination », écrit Florian Bouquet.

Le 19 avril, les services de la préfecture et du conseil départemental ont calé cette organisation informe Florian Bouquet. Le centre s’installera dans six gymnases du département et la rotation se fera sur six semaines. Cette contractualisation sera mise à l’approbation des conseillers départementaux le 20 mai.

« Vous savez pouvoir compter sur l’engagement des élus et des agents du Conseil départemental pour amplifier au plus près de nos concitoyens la dynamique de vaccination qui fait qu’aujourd’hui le Territoire de Belfort est parmi les départements les plus vertueux au niveau national », termine Florian Bouquet.