Centre mobile de vaccination : la gauche vent debout contre Florian Bouquet

Contacté, le président du Département « ne veut pas entrer dans une polémique ». Il soutient qu’on lui a évoqué la date du 7 mai comme la fin d’approvisionnement en doses de vaccin du centre de vaccination. Il « déplore » donc toujours une décision « prématurée ». S’il est conscient que le centre n’a pas vocation à vacciner les publics plus jeunes, Florian Bouquet estime « que le travail n’est pas achevé » car seulement « 42 % » des plus de 70 ans sont vaccinés dans le département. Et de préciser que si le centre ferme, il sera difficile de le rouvrir. Il indique également avoir demandé au préfet le « maintien » de ce service, « d’autant plus que le centre de vaccination de Giromagny va fermer pour cause de travaux », indique-t-il au Trois. Selon nos informations, le centre de vaccination mobile coûte 40 000 euros par mois à la collectivité, notamment en ressources humaines.

Le préfet propose, dans son courrier, de contractualiser un « engagement durable », « jusqu’au mois d’octobre ». « Nous soutenons cette proposition de bon sens permettant de maintenir l’effort de vaccination au service de la santé de tous », écrivent les élus de la gauche républicaine. Florian Bouquet est aussi favorable à cette idée. Il maintiendra ouvert le service « aussi longtemps que le préfet voudra bien me fournir [en doses] », indique-t-il, précisant qu’il serait heureux « si le service est pérennisé ».

« Au moment où toutes nos forces doivent être consacrées à la sortie de la crise sanitaire et anticiper la crise sociale qui arrive, il est indispensable que le Département travaille en toute confiance avec les services de l’État et au service de tous les habitants du Territoire de Belfort », terminent Bastien Faudot, Samia Jaber, Guy Miclo, Isabelle Mougin, Christian Rayot et Sylvie Ringenbach, les élus de la gauche républicaine.