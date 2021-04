Covid-19 : les contradictions du conseil départemental sur le centre mobile de vaccination

Une réunion doit être organisée cette semaine pour évoquer « le positionnement » du centre mobile. Soit il fermera progressivement avant l’été pour accélérer les « doublements de ligne de vaccination des centres grand-public en vue de l’ouverture de la vaccination à l’ensemble de la population le 16 juin », peut-on lire dans la lettre. Soit en confirmant le centre mobile avec un « engagement durable comme partenaire de la vaccination dans une logique de mobilité et de proximité ». Dans ce dernier cas, le préfet invite à « contractualiser sur une période assurant un maintien du dispositif sur toute la phase de vaccination, c’est-à-dire à minima jusqu’au mois d’octobre ». La balle est dans le camp de Florian Bouquet. Et le préfet de préciser que la prise en charge financière serait faite par l’ARS, tout en demandant au Département que les médecins et infirmiers de la collectivité « soient mobilisés ».

Depuis le mois de janvier, 26 829 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans le département, soit 19,7 % de la population, contre 16,9 % au niveau national. Plus de 10 000 personnes ont reçu deux doses. Pour les deux dernières semaines d’avril et la première semaine de mai, 10 200 rendez-vous ont été réservés en centre de vaccination, dont plus de 4 600 pour des premières doses.