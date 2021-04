Belfort : le centre de vaccination du Phare monte en puissance

« Dans le bras gauche ou dans le bras droit », questionne une infirmière sous un barnum installé dans l’un des deux gymnases du Phare, à Belfort. Dans quelques secondes, elle va procéder à la vaccination d’une personne, avec une dose de Pfizer.

Depuis ce lundi matin, une deuxième ligne de vaccinations a été installée dans le gymnase, passant les capacités de vaccination de 120 à 240 ce lundi ; on devrait même vacciner entre 280 et 290 personnes par jour en fin de semaine, lorsque l’on ajoute première et seconde dose. 24 à 30 personnes sont vaccinées contre la covid-19 chaque heure dans ce centre belfortain. Le centre est géré par huit personnes : deux pompiers qui font office de chef de centre et de superviseur, un médecin, et deux binômes secrétaire-infirmière.

Dorénavant, les infirmières sont aussi habilités à prescrire le vaccin. Chaque patient ne passe donc plus forcément devant un médecin ; seulement 40 % bénéficient d’une consultation avec le médecin annonce le commandant de sapeur-pompier Gilles Rothenflug, chef opérationnel, coordinateur des centres de vaccination du département. Et avec le rajeunissement des populations cibles, ce taux devrait continuer de diminuer. « C’est un gain de temps et de personnel médical », observe l’officier. Désormais, « les infirmières sont au cœur de la vaccination », note Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort.