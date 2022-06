Belfort : des enseignants du Courbet dénoncent la désorganisation liée à la réforme du lycée

Depuis l’an dernier, les élèves de Terminales préparent une épreuve singulière pour le baccalauréat : Le Grand Oral. Ce vendredi matin, Nathalie Albert-Moretti, rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, a assisté à la préparation des élèves du lycée Gustave-Courbet, à Belfort.

Cette épreuve, organisée le 20 juin, a été imaginée « pour permettre à chaque candidat d’apprendre à s’exprimer en public », rappelle le rectorat dans sa présentation de la visite. « Le Grand oral vous forme à prendre la parole en public de façon claire et convaincante. Cette épreuve permet aussi d’utiliser vos connaissances (celles qui sont liées à vos spécialités) pour créer une argumentation et montrer en quoi elles sont essentielles pour votre projet de poursuite d’études, et même votre projet professionnel », explique la présentation de l’épreuve du ministère de l’Éducation nationale. Avec l’objectif, selon le rectorat, de « savoir expliquer clairement son propos, se sentir à l’aise pour parler en public, disposer de techniques pour gérer son stress, savoir argumenter, échanger avec pertinence avec son auditoire, reformuler sa pensée lorsque cela est nécessaire… » Ce sont autant de compétences recherchées dans cette épreuve. L’oral dure 20 minutes, précédé d’une préparation de 20 minutes. Pendant l’année, les élèves ont préparé deux questions liées à leurs spécialités.

Derrière cette présentation, des professeurs sont plus dubitatifs. Des représentants du personnel enseignants, soutenus par des syndicats locaux (SNES-FSU, SGEN-CFDT, Action et démocratie, Sud Éducation et Force ouvrière) ont voulu rencontrer la rectrice pour présenter leur constat : « Les politiques des 5 dernières années ont complètement désorganisé le lycée et l’année de Terminale, et mis sous pression les élèves, les familles et les enseignants », dénoncent-ils dans un mail, par la voix de Benoît Guyon. Ce dernier regrette que « la rectrice [n’ait] pas [eu] le temps de rencontrer les personnels enseignants… juste des élèves triés sur le volet ».