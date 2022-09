Avec 32 gardes et 24 chevaux, la Garde Républicaine à Belfort pour le centenaire

Le programme sera décomposé sur les deux journées. Samedi, 18h, une première prestation aura lieu place d’Armes. La Garde Républicaine fera entendre ses cuivres et tambours à pied. Dimanche matin, c’est le temps fort. La Garde Républicaine partira pour une parade de 4 kilomètres, surplombant les rues de Belfort, partant de la porte de Brisach, passant par la place d’Armes, la rue piétonne, puis la place de la préfecture. Départ, 10h. Pour environ 1h30 de spectacle aux quatre coins de la ville, précisent Serge Rotta et Anne-Madeleine Schaeffer, qui représentent le tourisme équestre et la présidence du comité départemental d’équitation 90.

Plusieurs calèches suivront la Garde Républicaine : avec, comme passagers, les enfants du foyer de l’enfance Derrière eux, les poneys des centres équestres du Territoire de Belfort et les cavaliers amateurs qui fermeront le pas. Cavaliers qui, les autres années, participent habituellement, à la randonnée annuelle équestre nommé « Le grand régional du tourisme équestre.»

« C’est un honneur de recevoir la Garde Républicaine. ce centenaire est plus que jamais l’occasion de rappeler l’attachement fort du département à ce corps militaire qui participe au bon fonctionnement des institutions et fait rayonner la France à l’international. Ils incarnent les valeurs de courage et de dévouement qui sont chers à notre département », convient Florian Bouquet, Président LR du Conseil départemental du Territoire de Belfort.