Au coeur de la visite présidentielle à General Electric [photos]

Emmanuel Macron a visité le coeur industriel et historique de Belfort, avec Valérie Marjollet (présidente de GE Steam Power), Jean-Bernard Levy, p-dg d'EDF (au fond), Barbara Pompili (ministre de la Transition énergétique), Bruno Le Maire (ministre de l'économie), Damien Meslot (maire de Belfort), Jean-Pierre Chevènement, Hugh Bailey (Président de GE France) et Jean-Marie Girier (préfet du Territoire de Belfort). | ©Michaël Desprez – pool presse – L'Est Républicain