Amazon confirme un entrepôt du dernier kilomètre à l’Aéroparc de Fontaine

Amazon installe une plateforme de près de 10 000 m2 à l’Aéroparc de Fontaine. Cet équipement, connu sous le nom de code Vectura, est une plateforme du dernier kilomètre annonce Damien Meslot, président Les Républicains du Grand Belfort. Le géant américain du e-commerce a confirmé ce choix au Monde, ce lundi 10 mai. Amazon s’installe sur un terrain de 77 000 m2. Damien Meslot évoque 310 emplois, dont 80 pour gérer la plateforme. Les autres sont des chauffeurs, « de sociétés locales », insiste Damien Meslot. « Ce ne sont pas des autoentrepreneurs », assure-t-il.

« Quand j’ai été élu en 2014, j’ai considéré que c’était une fragilité d’être dépendant de General Electric et Alstom », précise Damien Meslot. Il précise avoir lancé un chantier de « diversification », vers l’hydrogène et la logistique, compte tenu de « la situation géographique » de Belfort, près des frontières et le long d’un axe routier important, l’A36. « Nos équipes étaient sur tous les salons logistiques, où les contacts ont été noués », explique celui qui est aussi maire de Belfort.

Damien Meslot ne confirme toujours pas la venue d’Amazon dans la plateforme de 76 000 m2 qui doit se construire à côté ; des recours juridiques sont en cours. L’identité d’Amazon avait été confirmée grâce au média Factuel Info (lire l’article), qui avait dévoilé le nom du géant américain mal caviardé dans une annexe du permis de construire. Cet automne, des maires des communes alentours s’étaient inquiétés des implantations d’Amazon, notamment sur le trafic routier (notre article).