Affaire Péchier : l’anesthésiste de Besançon soupçonné de huit nouveaux cas d’empoisonnement

« J’ai l’impression qu’on empile les cas depuis le début de cette affaire, comme si en ajoutant des cas ça apportait ce qui manque dans ce dossier depuis le début: une seule preuve contre le docteur Péchier », a réagi son avocat, Me Randall Schwerdorffer, peu après la conférence du procureur.

« Le docteur Péchier ça fait bientôt 1 200 jours qu’il n’a pas été entendu par le juge d’instruction », a poursuivi le conseil. « L’accusation fait son petit dossier tout seul, sans le docteur Péchier, sans aucune contradiction (…) pour démontrer que c’est le docteur Péchier qui serait coupable. C’est ça le problème du dossier: on ne cherche pas le coupable, on veut prouver que c’est le docteur Péchier, et on n’y arrive pas. »

Il y a un an, en septembre 2021, l’anesthésiste a tenté de se suicider en se défenestrant. Il avait envoyé un message à sa mère : « Je veux que cette vie s’arrête, je veux mourir innocent ». « Il va mal, psychologiquement c’est extrêmement difficile, ça fait six ans qu’il ne travaille pas, qu’il n’a plus de revenus, qu’on le sépare de sa famille, qu’il ne vit plus chez lui mais chez ses parents », a repris Me Schwerdorffer. « Les conséquences de la lenteur de cette procédure d’instruction sont destructrices. Je suis très inquiet pour la santé physique et psychique du docteur Péchier. »