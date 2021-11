[Zéro déchet] Les flops du zéro déchet

Bien que le vrac ne soit plus réservé à de petites boutiques urbaines et soit disponible à proximité dans les magasins bio et grandes surfaces, il reste quelques freins à son usage. Tout d’abord, le plus grand frein à mes yeux est la logistique. Soit il faut se déplacer avec sa voiture, et faire 10 kilomètres pour un kilo de farine en vrac sera pire d’un point de vue écologique que d’acheter un paquet de farine conditionné en sachet papier recyclable. Soit il faut prévoir ses contenants et là, ça demande une organisation et une planification de ses achats. Enfin, tout n’étant pas disponible en vrac, il faut faire plusieurs enseignes pour s’approvisionner et une fois encore, du carburant et du temps dépensés !

Les achats locaux ont le même frein : l’obligation de faire des tournées d’achats, chez le boucher, chez le maraîcher, chez l’agriculteur, et concrètement cela ne peut se faire à la semaine. Les achats locaux sont préférables en faisant de gros achats quelques fois dans l’année, quand on a la possibilité de les stocker.

Les alternatives que nous pratiquons sont les achats en grosse quantité chez les producteurs en vente directe ou conditionnés sous grand format (la farine en 3 kilos, les pâtes en 5 kilos) et les plateformes de regroupement pour les petites quantités du style panier de légumes et produits locaux.