Valdoie : l’association Servir doit rembourser plus de 3,2 millions d’euros

L’association Servir s’est vu retirer la gestion de l’Ehpad de La Rosemontoise (lire notre article) et de la maison d’enfants à caractère social (Mecs) Villa des Sapins (lire notre article) à l’automne 2020. La gestion de l’Ehpad a été transférée au pôle gérontologique Claude-Pompidou, qui envisage la construction d’un nouvel établissement sur le terrain de la friche BBI, à Valdoie (lire notre article). La gestion de la Mecs a été transférée à l’association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte nord Franche-Comté.

La préfecture du Territoire de Belfort a publié, le 3 février, trois arrêtés fixant les sommes que doit reverser le siège de l’association Servir. L’arrêté estime que « les réserves du siège sont constituées des financements des différentes autorités de tarification (conseil départemental et ARS) », explique l’arrêté, confirmant ainsi une information diffusée par L’Est Républicain.

Depuis les comptes administratifs de l’association, une quote-part de ces réserves accumulées par Servir et qu’elle doit restituer aux deux nouveaux gestionnaires a été calculée par les services de l’État. L’association doit reverser plus de 3,2 millions d’euros, dont 1,7 million d’euros au pôle gérontologique Claude-Pompidou et 1,5 million d’euros à l’association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte nord Franche-Comté. « Le reversement des sommes à cette association lui permettrait de faire face dans les meilleures conditions à la poursuite de l’activité qui leur a été transférée », indique l’un des trois arrêtés.