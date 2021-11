Le pôle gérontologique Claude-Pompidou dévoile le nouvel Ehpad de Valdoie

« Notre ambition est de créer l’Ehpad de demain », insiste Robert Creel, directeur général du pôle gérontologique Claude-Pompidou, qui gère à Belfort les résidences Vauban et Pierre-Bonnef, ainsi que La Rosemontoise à Valdoie, depuis novembre 2020 (lire notre article). Dans cette dernière résidence, le pôle gérontologique est occupant sans droit ni titre depuis qu’il a récupéré la gestion de l’Ehpad à l’association Servir, alors que les locaux appartiennent à l’association fraternelle mennonite (AFM) ; aujourd’hui, l’association Servir refuse de transmettre le bail de location. Ils vont donc devoir partir, d’autant que l’état général de l’Ehpad ou son organisation intrinsèque ne sont pas optimales. Construire un nouvel établissement est donc une nécessité.

L’Ehpad s’installe sur un terrain d’1,5 ha à Valdoie, comme l’a présenté ce mercredi soir le docteur Jean-Bernard Braun, président du pôle gérontologique Claude-Pompidou, à l’occasion d’une soirée avec les familles des résidents de La Rosemontoise, à la résidence Pierre-Bonnef, à Belfort. Sur cette friche industrielle, occupée jusqu’en 2012 par BBI Peintures, le bâtiment sera composé d’un rez-de-chaussée et de deux niveaux, construit en symétrie autour d’un îlot central. Aujourd’hui, avec les différents bâtiments de La Rosemontoise, le personnel doit se répartir sur onze niveaux, laissant penser que l’encadrement n’est pas suffisant. En compactant le futur Ehpad, « on aura un taux d’encadrement plus fort et une meilleure ergonomie », explique Robert Creel. Une nécessité alors que les résidents accueillis dans les établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehapd) sont justement de plus en plus dépendants, une conséquence notamment de la volonté du maintien à domicile. Les coûts de ce projet d’envergure doivent être maîtrisés insiste le pôle gérontologique, pour qu’ils ne se répercutent pas sur le prix de journée.