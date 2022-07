Stellantis Mulhouse recrute 500 intérimaires pour une demi-équipe de nuit

Le démarrage du travail de nuit sera d’emblée assorti d’un allongement d’horaire de 20 minutes chaque soir jusqu’à fin septembre et par une séance supplémentaire le dimanche soir 18 septembre, sans compter des séances en plus pour les équipes de jour, tous les samedis à partir de la rentrée de mi-août jusqu’à fin septembre, ont relevé les syndicats CFDT et FO du site. « On attend alors la transformation en une équipe complète de nuit, cela apporterait la stabilité au lieu de la multiplication des heures supplémentaires », a souligné auprès de l’AFP Deborah Schorr, responsable du syndicat FO.

L’usine de Mulhouse avait d’abord prévu une équipe de nuit intégrale d’environ 800 personnes à compter de mars 2022, avant d’opter pour une demi-équipe. « Il faudrait aussi de l’embauche en CDI » (contrats à durée indéterminée), a demandé Mme Schorr.

Stellantis Mulhouse emploie 4 500 salariés en CDI et la demi-équipe portera ses effectifs d’intérimaires à 1 300. Outre la 308 et la DS7, elle produit la 508 et fabriquera la nouvelle Peugeot 408 dont la mise sur le marché est prévue début 2023.