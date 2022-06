Stellantis : l’usine de Sochaux à l’arrêt au moins jusqu’au 1er juillet

Aujourd’hui, il n’y a pas de visibilité sur la suite. Si l’usine annonce un arrêt si long, c’est aussi pour permettra à ses salariés de s’organiser. « Chaque jour, les équipes de Sochaux et les équipes centrales sont mobilisées et se battent pour minimiser les impacts de la crise et obtenir des pièces », souligne la porte-parole de l’usine. « C’est l’inquiétude qui demeure, car il n’y a pas de perspectives », souffle Benoît Vernier, de la CFDT.

« C’est une catastrophe pour Sochaux », tempête Éric Peultier, de Force ouvrière. « Je ne sais pas comment on va s’en sortir », ajoute-il. Et de déclarer : « Regardez le nombre de voitures que l’on n’a pas pu vendre parce que l’on est allé chercher des pièces à moindre coût de l’autre côté de la planète. » Selon le syndicat, ce sont près de 3 000 salariés qui sont touchés, plus 900 intérimaires.

Des formations sont organisées pour des salariés et des travaux de maintenance sont anticipés sur le nouveau montage. Pour le reste, les salariés sont placés en activité partielle et perçoivent 84 % de leurs salaires. « On ne peut pas occuper tout le monde », s’agace Éric Peultier, qui regrette la perte de salaire pour cette grande majorité. Les salariés reçoivent en juin le 13e mois. « Cela va, en partie, éponger la perte », observe Benoît Vernier. Si l’activité partielle se poursuit en juillet, il a demandé à ce que les salaires soit « lissés » avec août, qui seront payés à 100% compte tenu des vacances. « Nous n’avons pas encore de réponse de la direction », note-t-il.

Ce mercredi matin, l’usine Stellantis de La Janais, près de Rennes (Ille-et-Vilaine), a aussi annoncé qu’elle stoppait sa production jusqu’au 1er juillet. Selon nos informations, les sites de Poissy (Yvelines) et Mulhouse (Haut-Rhin) travaillent normalement.