Stellantis : les parkings d’expédition saturés à cause de problèmes logistiques

Le constructeur automobile, né de la fusion de PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en janvier 2021, est également engagé dans « une réorganisation de [sa] logistique aval », complète une porte-parole de l’usine Stellantis de Sochaux. « L’objectif [est] de passer d’un système reposant sur un transport exclusif (Gefco, NDLR) à une nouvelle organisation faisant appel à des acteurs plus diversifiés dans un souci de performance », détaille-t-elle.

En 2013, PSA cède sa filiale Gefco aux chemins de fer russes ; Gefco est depuis le printemps redevenu un acteur français après son rachat par la CMA-CGM (lire notre article). Le constructeur automobile traversait à l’époque une période très difficile. La vente apportait des liquidités. Gefco reste cependant le seul acteur logistique du constructeur pour les expéditions. « On était un peu captif », convient Laurent Oeschel, de la CFE-CGC. « On ne pouvait pas faire exactement ce que l’on voulait », observe un salarié bien au fait du dossier. Pendant le covid-19, confie-t-il également, Stellantis ne savait même pas forcément où étaient ses véhicules car les systèmes de Gefco et ceux de Stellantis ne communiquaient pas. Stellantis acte alors « de réinternaliser le pilotage logistique », indique Laurent Oeschel. Et de multiplier les acteurs pour l’expédition. C’est le projet Thor. « Un projet intelligent », valide le délégué syndical, mais la période instable ne favorise pas le déploiement.