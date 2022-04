Stellantis vend toutes ses parts de Gefco, racheté par la CMA CGM

10 lignes. Et un communiqué de presse laconique, publié ce vendredi 8 avril par Stellantis. C’est ce qu’il reste d’une longue page de l’histoire industrielle de Peugeot, avec Gefco. Le groupe automobile a annoncé avoir vendu sa participation restante de 25 % du capital de Gefco au groupe CMA CGM, un leader mondial du transport et de la logistique. « La vente de cet actif, non stratégique, marque l’étape finale de notre plan de sortie, initié il y a dix ans, du secteur du transport et de la logistique », a déclaré Carlos Tavares, p-dg de Stellantis. Gefco va rester fournisseur logistique de Stellantis, avec « un rôle significatif », confirme Carlos Tavares, mais ce ne sera pas le seul.



Le groupe Gefco a été créé en 1949, par le groupe automobile PSA, aujourd’hui intégré à Stellantis ; ses premiers clients étaient les marques Peugeot et Citroën. Le nom de l’entreprise était un écho de la région : Les Groupages express de Franche-Comté (Gefco). C’était une filiale à 100 % de l’entreprise PSA, jusqu’en 2012, année où Carlos Tavares initie ce retrait. La compagnie des chemins de fer russes RZD acquiert à cette époque 75 % de l’entreprise. La CMA CGM rachète aussi les ex-parts de cette compagnie, permettant à Gefco « de pouvoir continuer à exercer ses activités dans un cadre réglementaire sécurisé », précise la CMA CGM, cité par Le Marin. Avec l’invasion de l’Ukraine et la publication de sanction à l’égard de la Russie, le logisticien, aidé de l’État, avait recherché un nouvel acquéreur pour couper tous ses liens avec la Russie.

Gefco compte 11 500 salariés dans le monde, 2 500 en France ; le groupe est présent dans 47 pays. Ce spécialiste de la logistique automobile, notamment des véhicules finis, est l’un des leaders européens. La CMA CGM est un leader mondial du transport maritime et de la logistique. Gefco sera intégré à la filiale logistique de la compagnie maritime basée à Marseille, Ceva logistics, acquis en 2019. Après 10 ans sous majorité russe, le logisticien repasse sous pavillon français.