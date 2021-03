Stellantis : l’arrêt du transport collectif vers Sochaux marque la fin d’une époque

Cette suppression crée « une forte discrimination », estime la CGT dans un courrier, en date du 16 mars, adressée à Barbara Pompili, ministre de la Transition énergétique. « Les salariés qui n’ont ni permis, ni de véhicule et ne pouvant faire de covoiturage ne pourront plus se rendre au travail », écrit le syndicat. Pour ce dernier, cette décision accroit le nombre de véhicules sur la route et « le risque d’accidents de trajets, avec la fatigue accumulée des journées à rallonge et des nuits écourtées ». « On dort dans le bus », témoigne à ce sujet Laurent Parisot, qui ne se voit pas prendre sa voiture en pleine nuit et qui doute de l’efficacité du covoiturage. Ce système garantit aussi à l’ouvrier « d’être à l’heure », observe Jérôme Boussard, le secrétaire général du syndicat.