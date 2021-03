Sochaux : face à la pénurie de pièces, Stellantis met l’usine en congés

Aujourd’hui, six séances de travail ont été annulées sur la ligne de production de la Peugeot 308. On en compte quatre sur la ligne de production des Peugeot 3008, 5008 et Opel Grandland X. S’ajoutent à ces séances annulées, les séances supplémentaires du samedi ou du dimanche soir, plusieurs fois annulées ces dernières semaines. Celle du samedi 28 mars est déjà annulée.