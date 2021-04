Stellantis : la production de la Peugeot 308 reprend le 28 avril à Sochaux

« Nous espérons que c’est durable et que nous pourrons reprendre pleine cadence prochainement », note la CFDT, dans un communiqué de presse. Force ouvrière se félicite de ce redémarrage mais « s’interroge sur les conséquences d’une pareille crise après 2022 », quand il n’y aura plus qu’un flux de production dans l’usine. Aujourd’hui, ce sont 600 personnes concernées par ces arrêts de production, mais demain, avec un mono-flux, ce serait 2 000 personnes, selon le syndicat, sur trois équipes. « Le choix stratégique d’une seule et unique ligne est aussi discutable que le choix d’un seul et unique partenaire pour les pièces constituantes du véhicule. Mettre tous les œufs dans le même panier est très risqué lorsque l’on n’est pas sûr de la solidité́ de l’anse ! » critique Éric Peultier, de Force ouvrière.

Pendant les semaines d’arrêts, des formations ont été dispensées à des salariés du système 1, d’autres salariés ont assuré des remplacements sur la ligne de production des Peugeot 3008 et 5008, et certains ont renforcé les usines de Mulhouse et Vesoul. D’autres ont dû être placés en chômage partiel.