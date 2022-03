Stellantis : face aux pénuries, préserver la mise au point du nouveau montage de Sochaux

Depuis la semaine dernière, l’équipe de la tournée « A » n’est pas concernée par les annulations. Ces dernières ne touchent que les équipes de la tournée « B » et de la tournée « nuit ». La tournée « A » est la seule qui travaille sur le nouveau système (notre reportage au coeur de la nouvelle usine). « Malgré le contexte, explique une porte-parole, nous essayons de maintenir l’activité sur le nouveau montage pour garantir la montée en cadence et accueillir les prochaines équipes (avril et juin NDLR) », explique la porte-parole. « C’est dur à vivre, concède Éric Peultier, mais c’est entendable car le nouveau montage doit tourner pour le roder et affiner les réglages. » Ce mercredi, le nouveau montage a assemblé 260 voitures, sur les 400 que l’on pourrait normalement monter. « La direction essaie de maintenir un volume et un flux pour déverminer la ligne de production », complète Laurent Oechsel, de la CFE-CGC.

Un observateur de relever : « On est moins toucher à Sochaux par les annulations que d’autres usines Stellantis en France et en Europe. » Cette même personne de cosntater, que dans ce contexte, ce n’est pas étonnant de privilégier la nouvelle chaine de montage à l’ancienne. « C’est la pérennité du site », valide Laurent Oechsel. Jérôme Boussard, de la CGT, estime « que c’est une stupidité de faire des runs à 260 voitures, alors qu’un système ne travaille pas et que les salariés seront payés en chômage partiel ». Selon lui, il faudrait répartir la charge de travail entre tout le monde.

Entre pénurie de semi-conducteurs et mise au point de la future usine, la direction sochalienne joue les équilibristes.