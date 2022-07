Stellantis : Engie Green lance un financement participatif de la ferme solaire de Sochaux

La collecte vise à récupérer 774 000 euros. Elle est organisée via la plateforme Enerfip. La souscription est ouverte depuis le 12 juillet. Et le sera jusqu’au 4 octobre. Les habitants peuvent contribuer dès 10 euros. Sur la plateforme, on peut déjà découvrir « le taux, la durée et l’ensemble des modalités de l’investissement ». Enerfip est le leader français et européen du financement participatif de la transition énergétique. Plus de 300 projets sont financés et 230 millions d’euros ont déjà été collectés.

Le projet de Engie green s’élève, en totalité, à 36 millions d’euros ; elle a un contrat de 30 ans pour la concession du parking avec Stellantis. Au 1er janvier, les équipements installés par Engie green permettaient une production correspondant à la consommation annuelle de 3 millions d’habitants. L’entreprise compte 600 personnes.