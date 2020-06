Sochaux : PSA annonce une équipe de nuit en septembre

Du côté des syndicats, on salue cette bonne nouvelle, « signes positifs de reprises de l’activité », dixit la CFDT. On s’attarde surtout sur le renforcement des équipes, avec l’arrivée de 20 salariés PSA du site de Gliwice (Pologne, usine Opel) et de 30 intérimaires, alors que l’on évoquait une situation « explosive » dans les ateliers ces dernières semaines et que l’on réclamait des renforts.

Cela permet de satisfaire « nos collègues PSA d’autres sites et nos intérimaires locaux », apprécie la CFDT. Même son de cloche pour Force ouvrière sur cet équilibre entre salariés de PSA et intérimaires, mais le syndicat rappelle que le constructeur a « un devoir social envers les intérimaires du nord Franche-Comté́ ! » Et appelle à des recrutements. Ces remarques font suite au tollé généré par l’annonce du constructeur de faire venir plusieurs centaines de salariés PSA polonais dans son usine d’Hordain, dans le Nord. La polémique avait contraint PSA à baisser le contingent de 400 à 124. 200 salariés d’autres usines françaises, dont Mulhouse, doivent également renforcer les effectifs sochaliens.

La CGT se réjouit aussi du retour de cette équipe de nuit. « Nous revendiquons que chaque intérimaire, qui était présent sur le site avant le confinement soit repris sans délais et se voit aussi proposer une embauche en CDI PSA », demande toutefois le syndicat. Et de préciser dans leur prise de parole : « Depuis la crise du COVID vous avez mis au chômage partiel à l’échelle du groupe plus de 8 000 intérimaires et vous refusez de les reprendre. Ils ont pourtant participé pleinement à la fabrication des 3,4 milliards euros de bénéfices pour 2019 sans compter les milliards des années précédentes. » Par contre, le syndicat rejette le recours à des salariés de PSA venant de Pologne. Il ne s’est pas positionné sur ce sujet, ayant le sentiment que PSA jouait « les travailleurs d’Opel contre les intérimaires ».

Avant le confinement, l’usine PSA Sochaux, qui emploie 7 300 employés permanents, faisait travailler 2 000 intérimaires.