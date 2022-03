Sochaux : la production perturbée jusqu’au 25 mars à l’usine Stellantis

Pour mettre à profit ce temps d’arrêt, la tournée B, qui ne pourra pas travailler sur sa ligne de production, va découvrir le nouveau système de montage et avoir ses premières formations lundi prochain. Avant de prendre le relai le reste de la semaine pour se perfectionner en production. « C’est une bonne décision. Cela va permettre de rééquilibrer les tournées et permettre à la tournée B, qui ne devait passer sur le montage qu’en avril, de le découvrir et se former », détaille Eric Peultier, délégué syndical Force ouvrière. « Cela nous permet d’accompagner la montée en puissance du nouvel atelier de montage. Nous transformons la difficulté en opportunité », confie une porte-parole de l’usine.