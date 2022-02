Sochaux-Belchamp : 140 postes d’ici 2024 en R&D chez Stellantis

Sur la question des 140 nouveaux postes créés, Eric Peultier s’inquiète : « Ce seront des métiers liés à l’électrification de nos véhicules, liés aux nouvelles technologies dans nos véhicules. » Mais pour cela, « Stellantis doit se mettre à la page », en formant sur ces nouveaux métiers. La crainte du syndiqué FO : des postes qui pourraient ne pas être pourvus à temps si la formation ne suit pas. « En R&D, nous avons de nombreux spécialistes de moteurs thermiques. Pour qu’ils puissent changer de métier, il faut impérativement qu’ils puissent se former. » Et pourquoi pas, préparer des plans de retraite anticipée, 5 ans avant, pour laisser la place aux plus jeunes. Pour Laurent Oechsel, moins d’inquiétudes sur la question de l’embauche. « Des plans de formation liés à la transformation de la filière auto sont en place. Notre bassin d’emplois est assez riche pour supporter cette nouvelle demande », analyse le délégué syndical CFE-CGC. Pour le moment, la direction n’a pas souhaité communiquer, attendant le comité social et économique du site, jeudi 24 février, pour donner des précisions.