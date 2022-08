Sochaux : 140 chantiers menés pendant la pause estivale de Stellantis 

Chaque année, la pause estivale est l’occasion de réaliser des travaux à l’usine Stellantis. Cette année, elle s’est déroulée du 22 juillet au 15 août. « Le nombre de chantiers a été plus important que d’habitude cette année », explique Laurent Oechsel, délégué central de la CFE-CGC. Et pour cause : le nouvel atelier avait encore besoin d’un certain nombre de travaux et de modernisation pour coller au cahier des charges du projet « Sochaux 2022 ».

Sur place,ce sont 140 chantiers qui ont été orchestrés entre les sites de Sochaux et Belchamp « avec de nombreux prestataires extérieurs qui sont mobilisés pendant ces trois semaines d’arrêt », exposent dans un communiqué conjoint Christelle Toilon, déléguée syndicale CFE-CGC et Laurent Oechsel, délégué central. Trois projets majeurs de transformation ont fait l’objet de travaux : l’augmentation des volumes de stockage dans le satellite, la mise en service du transstockeur et les évolutions des secteurs : montage, ferrage, emboutissage et prototypage.

Il a aussi été question de la modernisation de la chambre aéroclimatique (voir notre article) et d’ateliers sur Belchamp. Avec pour but, la réduction de l’empreinte carbone globale « tout en couvrant l’ensemble de la planète avec nos véhicules, quelles que soient les conditions climatiques », exposent les délégués dans leur communiqué.