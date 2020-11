Ruée dans les commerces, disparités franco-suisses, fêtes de fin d’année : les 3 pièges sur la route du déconfinement

Les mesures de prévention contre le covid diffèrent singulièrement entre la confédération helvétique et la France. En Suisse voisine (cantons du Jura, de Fribourg, de Neuchâtel et de Vaud) , les restaurants rouvrent le jeudi 10 décembre et les remontées mécaniques fonctionnent. De quoi donner envie de ce côté de la frontière. Et les frontaliers sont exposés à cette disparités, et peuvent bien involontairement devenir des vecteurs de l’épidémie.

Cette situation préoccupe les autorités françaises. Interrogé sur la question, le préfet du Territoire, Jean-Marie Girier, constate que la bande frontalière présente les taux de positivité les plus importants, alors même que pour cette seconde vague, la Suisse est plus durement touchée que lors de la première vague. Et il concède de façon fort diplomatique qu’un « effet co-latéral pourrait ne pas être anodin ».

De même que des efforts d’harmonisation sont tentés à l’échelon européen, des discussions sont ouvertes avec la Suisse. Ainsi, le directeur de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté s’est-il entretenu avec les responsables des trois cantons voisins de la région, a précisé la responsable de l’antenne terrifortaine de l’ARS lors d’un point presse avec le préfet. Des contacts destinés à partager des données, mais aussi pour mettre en place un protocole de communication en direction des transfrontaliers. De son côté, le préfet du Doubs, interrogé sur la possibilité de skier en Suisse, puisque les remontées mécaniques fonctionnent, évoque des concertations en cours un l’échelon plus élevé, donc entre états.