Rosatom, angle mort de la vente de la branche nucléaire de General Electric à EDF [enquête]

Rosatom est un partenaire ancien de General Electric. Et important. Ils sont associés dans une joint-venture (co-entreprise). Elle a été contractée entre Alstom et l’acteur russe en 2007, quand cette société publique avait été créée sous l’impulsion du Kremlin (lire par ailleurs). En acquérant l’entité nucléaire de General Electric, « EDF rachète bien les contrats [Rosatom] », confirme cette même source. Aujourd’hui, les équipes de l’entité nucléaire de General Electric – qui compte 3 400 salariés dans le monde, dont 2 500 en France – interviennent sur trois projets de Rosatom : Akkuyu, en Turquie ; El-Dabaa, en Égypte ; et Paks, en Hongrie. Selon les sources, les contrats Rosatom représentent entre 35 et 50 % de la charge de travail de l’entité nucléaire, que ce soit dans l’ingénierie de projet comme à l’atelier, où l’on fabrique la turbine à vapeur Arabelle et les alternateurs. « [Rosatom] est au cœur du carnet de commandes et notamment de l’usine », note un syndicaliste, qui souhaite conserver l’anonymat. Originellement, il y avait quatre projets, mais la centrale finlandaise portée par le consortium Fennovoima a été stoppée au printemps (lire notre article).

L’arrêt d’un projet sur les quatre, ça va, indique une source interne. Mais si un second devait être annulé, cela serait plus délicat. On émet notamment des doutes autour du projet hongrois, le seul en territoire européen, compte tenu des tensions internationales actuelles et particulièrement en Europe, sur les frontières de l’Otan.

L’arrêt du projet finlandais a conduit à rediscuter les termes de la vente entre EDF et General Electric. Avant l’invasion de l’Ukraine, les équipes de Steam avaient réalisé des devis pour Rosatom (Ouzbékistan par exemple) ; une dynamique à long terme était enclenchée. Va-t-elle se poursuivre compte tenu de la situation géopolitique ? « La question se pose de notre futur avec Rosatom », s’interroge justement une source syndicale. « Je ne sais pas si nous pourrons faire de nouveaux projets », craint-elle. « Aujourd’hui, on vend un profil de risques et non plus une activité dynamique », observe un connaisseur avisé du dossier. Autant d’éléments qui ont conduit à de nouvelles négociations et à la sécurisation du risque ; General Electric va en porter une partie, selon nos informations. Sollicité, le géant américain n’a pas souhaité répondre à nos différentes questions.