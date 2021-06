Régionales: la gauche se rassemble en Bourgogne-Franche-Comté

Sa décision intervient après le « refus de la présidente sortante de constituer un arc politique républicain, préférant le sectarisme d’un accord rétréci avec les communistes et les verts », a-t-il précisé, estimant que « ce choix exclura une grande partie des Bourguignons Francs-comtois ». « Nous rejetons bien évidemment les extrémistes des droites », a également indiqué Denis Thuriot, qui remercie les électeurs « de leur confiance » et les appelle « tous à la plus forte mobilisation le 27 juin ».

Selon un responsable national du parti présidentiel « le risque RN est assez limité » en Bourgogne-Franche-Comté, « la réflexion et la question se seraient posées de manière différente s’il y avait eu un risque RN ». « On a des élus potentiels dans toutes les régions où on peut se maintenir; donc, avant de se désister, il faut vraiment qu’il y ait une bonne raison », a-t-il ajouté.

LREM « joue les apprentis sorciers », a fustigé la présidente sortante, ses alliés jugeant cette décision « insensée » et « risquée », alors que Julien Odoul (23,19%) s’est placé deuxième du premier tour et le Républicain Gilles Platret (21,04%) troisième. « L’abstention (64,57%) nous emmène sur des zones d’incertitude très denses », a souligné la socialiste, qui appelle à la « vigilance » et prévoit « une mobilisation extrêmement grande (du RN) entre les deux tours pour aller chercher les voix qu’ils n’ont pas eues » ce qui « peut rebattre les cartes ».

« Les masques tombent : le parti LREM qui se pose comme un rempart contre l’extrême droite n’a en réalité que joué avec le RN. En Bourgogne-France-Comté, il se maintient pour affaiblir le bloc social et écologique plutôt que de combattre le RN comme nous le faisons en PACA », a tweeté de son côté le premier secrétaire du PS Olivier Faure.