Régionales: le candidat LREM se maintient au second tour en Bourgogne-Franche-Comté

En tête du premier tour avec 26,52% des suffrages, la présidente sortante Marie-Guite Dufay a appelé de ses vœux un large rassemblement à gauche, mais a exclu toute alliance avec LREM malgré les sollicitations répétées du parti présidentiel.

La socialiste a évoqué sa volonté de faire alliance avec la liste EELV de Stéphanie Modde (10,34%). Les deux femmes ont annoncé la tenue d’une conférence de presse commune lundi à Dijon à 14h.

« Nous rejetons bien évidemment les extrémistes des droites », a également indiqué Denis Thuriot, qui remercie les électeurs « de leur confiance » et les appelle « tous à la plus forte mobilisation le 27 juin pour voter pour des élus et un projet qui rassemblent ».

En Bourgogne-Franche-Comté, où l’abstention a été forte (64,57%), le RN emmené par Julien Odoul se place deuxième (23,19%) et le candidat LR, Gilles Platret, troisième (21,04%).

Le vice-président sortant de Bourgogne-Franche-Comté et bras droit de Marie-Dufay dans le Doubs, Patrick Ayache (PS), a réagi à la décision de M. Thuriot lundi matin sur France Bleu Besançon : « Je ne comprends pas et je ne suis pas certain qu’il puisse tenir cela longtemps dans la journée. J’imagine que les arbitrages chez LREM seront rendus au plus haut niveau de l’État. Nous

attendons donc du président (Emmanuel) Macron qu’il prenne toutes ses responsabilités (…) pour éviter le risque du Rassemblement national ».