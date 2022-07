Que seraient les Eurockéennes sans leur public ? [photos]

La 32e édition des Eurockéennes de Belfort s’est refermée ce dimanche 3 juillet sur un concert exceptionnel de Muse. Cette édition a enfin pu se tenir, avec deux annulations en 2020 et 2021 à cause de la covid-19 et un faux-départ jeudi, à cause d’une tempête qui a occasionné de nombreux dégâts sur le site.