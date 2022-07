Eurockéennes : Fluctuat nec mergitur

Fluctuat nec mergitur. « Il est battu par les flots, mais ne sombre pas. » La devise de la Ville de Paris conviendrait parfaitement à cette 32e édition des Eurockéennes de Belfort. Après 3 ans d’attente, le festival revenait à sa formule originale, après deux annulations liées à la crise sanitaire en 2020 et 2021. Mais le sort en a décidé autrement. La malédiction semblait avoir touché la presqu’île du Malsaucy, avant même que les premières notes n’aient résonné au pied des Vosges. Un épisode météorologique soudain a bousculé les plans, jeudi en fin d’après-midi. Un orage supercellulaire s’est invité dans la danse, comme l’expliquait L’Est républicain. Un épisode météorologique « d’une rare violence », comme l’a analysé Matthieu Pigasse, président de l’association Territoire de Musique, organisatrice des Eurockéennes de Belfort.

Il a occasionné des dégâts conséquent, provoquant l’annulation des soirées de jeudi et vendredi. Mais le président a salué « le sens des responsabilité » et « le sang-froid » de l’équipe des Eurockéennes. « C’est dans l’épreuve et l’adversité qu’on mesure la résilience », a-t-il ajouté. « J’image le crève-cœur que cela a été d’annuler, concède Raphaël Sodini, préfet du Territoire de Belfort. Ça montre la maturité du festival et le sérieux de son organisation. » Il a salué « la célérité » des équipes pour garantir la reprise, à la suite « de vérification approfondie ».

Malgré ce faux départ, le public a répondu présent. Globalement, public plus professionnels sur place, la journée de samedi a rassemblé 35 000 personnes et 25 000 dimanche, pour le concert bonus de Muse, dont c’est le 4e passage aux Eurockéennes après 2000 – leur première grande scène en Europe – 2002 et 2006. Et qui n’a pas fait muse-muse (pardon !). L’ambiance était chaude dès les premières notes. Le public en osmose.