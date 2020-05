Qualité de l’air : le confinement diminue le dioxyde d’azote mais pas les particules fines

« Une évolution atypique des niveaux de dioxyde d’azote (N0 2 ) a pu être observée depuis le début du confinement. En revanche, les niveaux de particules fines (PM10) semblent peu impactés par le phénomène et montrent une évolution proche de la normale, en tenant compte des conditions météorologiques et de la saisonnalité́ de ce polluant », indique Atmo Bourgogne-Franche-Comté, chargée de la mesure de la qualité de l’air. Le dioxyde d’azote est principalement associé au trafic routier. Les déplacements étant limités pendant le confinement, mais un trafic a été maintenu, notamment de fret, les émissions ont réduit. Dès les premières semaines du confinement, on avait observé cette baisse des émissions de dioxyde d’azote.