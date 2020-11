PSA Sochaux : les séances supplémentaires de novembre annulées à cause de la covid-19

Le lancement de la nouvelle 3008 et son accueil favorable avaient conduit la direction de PSA à programmer des séances supplémentaires en novembre et décembre ; aucune information n’a été transmise au sujet de ces séances de décembre, toujours programmées pour l’instant. L’équipe week-end (VSD), la 4e équipe du système 2, devait faire son retour le 13 novembre. Le nouveau confinement hypothèque cette production. Et la multiplication des confinements en Europe confirme cette tendance baissière.

Si le principe du « click and collect » est possible en France, ce n’est pas le cas partout informe PSA. L’activité commerciale, qui guide la production, est incertaine. Le constructeur automobile anticipe. « Cela laisse présager d’autres organisations et d’autres contraintes possibles dans les semaines qui viennent si la situation sanitaire ne s’améliore pas. Cela pourraient remettre en cause l’emploi de l’ensemble des intérimaires sur notre site, la pérennité de l’équipe de nuit, provoquer des passages en demi équipes », commente la CFDT. Les concessions étant fermées, les commandes arrivent moins vite et on produit moins », analyse Éric Peultier, inquiet pour la suite.

Force ouvrière dénonce aussi « les arrêts brutaux de contrats interims ». « La variable d’ajustement », regrette Éric Peultier. Des équipes ont été montées, notamment avec des intérimaires. Mais, il faut revoir l’organisation au niveau de la production. La ligne hiérarhique doit redéfinir les rôles et reformer si besoin. On construit. On déconstruit. Constamment. « C’est compliqué à vivre au quotidien« , déplore-t-il.