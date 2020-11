PMA déploie une campagne de communication pour consommer local

« Elles conjuguent aujourd’hui leurs efforts avec le soutien affirmé de Pays de Montbéliard Agglomération et l’appui de la Fédération des Unités Commerciales », note PMA. « Il s’agit d’aider et d’accompagner tous les acteurs économiques qui ont été fragilisés par huit semaines de confinement. Les commerces de proximité, les restaurateurs et cafetiers qui font vivre et battre le cœur de nos cités doivent pouvoir compter sur nous. C’est un nouveau défi collectif. Plus que jamais, consommons local ! » invite Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération. « Consommer local, c’est vital pour nous tous. C’est important que chacun se mobilise pour faire connaître ces plateformes en ligne et surtout les utilise », insiste pour sa part Christophe Froppier, conseiller communautaire délégué au commerce.

Pour favoriser cette consommation numérique et locale, des animations vont être programmées jusqu’à la fin de l’année, dont un calendrier de l’avent virtuel.