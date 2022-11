Peugeot Motocycles va produire un 3e scooter à l’usine de Mandeure

« Nous avons eu des années compliquées, admet le directeur. Nous avons fait face. » Aujourd’hui, la dynamique reprend, débarrassée de la pénurie de semi-conducteurs confirme le directeur ; c’est l’intérêt, notamment, d’être adossé à un groupe pesant 250 000 collaborateurs et présent dans plus de 100 pays. « Ce 3e véhicule, c’est la preuve que l’on ne veut pas quitter Mandeure, où nous gardons les produits à forte technologie, insiste Matthieu Brinon. Nous sommes fiers d’apposer le drapeau français sur tous nos véhicules qui sortent de l’usine. » Le directeur commercial souligne l’importance du site de Mandeure, siège social de la marque. « Le savoir-faire reste sur le territoire, la production reste sur le territoire et les choix stratégiques partent de ce territoire », appuie-t-il. Le pole R&D comprend une soixantaine de personnes. L’usine de Mandeure produit aujourd’hui 8 000 unités par an et compte 345 employés.

Matthieu Brinon rappelle également l’importance de l’ouverture internationale, tant dans l’animation des équipes, que dans la stratégie de Peugeot Motocycles, qui détient plus de 3 000 points de vente dans le monde, dont 350 en France. La marque, qui détient un accord de licence avec Peugeot jusqu’en 2065, exporte dans 45 pays. « Plus nous nous développerons en Chine et au Vietnam, plus nous serons forts en Europe et à Mandeure », argumente le directeur. Peugeot Motocycles produit à Jinan (40 000 unités par an), en Chine, à Pithampur (100 000 unités par an), en Inde, et à Chu Lai (5 000 unités par an) au Vietnam, en lien avec son partenaire industriel Thaco.