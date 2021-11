« Nous avons été embarqués par leur souffle et leur combat »

Vanessa Ratignier – À travers eux, cela permet d’universaliser le combat, de se l’approprier et de le comprendre. On peut énormément s’identifier, dans qui ils sont, le combat qu’ils mènent, leur vie, les questions familiales… On peut alors rentrer dans les coulisses d’une politique industrielle, dans les coulisses d’un combat pour préserver un savoir-faire, sauver un territoire. Et de comprendre aussi pourquoi on se fait chier le week-end à essayer de monter des manifestations où personnes ne vient ! D’essayer de trouver des stratégies, de faire venir des gens, de pousser des dossiers… À travers eux, on fait passer différemment ; c’est aussi un message politique. Nous étions aussi dans un contexte très fort de défiance vis-à-vis du politique. On sortait de la crise des Gilets jaunes. Et là, on retrouve des citoyens qui croient encore dans la chose publique. Suffisamment pour s’engager.

Christophe Bouquet – S’il y a une défiance vis-à-vis du politique, il y avait aussi une défiance vis-à-vis du syndicalisme, où l’on va fabriquer toujours le même protocole de lutte avec un blocage, des rapports de force. Quelque chose de très dur et brutal. Là, on était dans la subtilité, dans quelque chose de beaucoup plus difficile à comprendre, beaucoup plus difficile à filmer. C’était notre grand défi : les luttes qui vont apparaître dans les années qui viennent – comme le monde ouvrier a été massacré depuis 40 ans – vont toucher la classe des ingénieurs. Cette classe qui était considérée, pendant 30 ans, comme privilégiée. Aujourd’hui, c’est eux qui commence à dévisser…