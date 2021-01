Nord Franche-Comté : un déclin démographique et de l’emploi entamé en 1982

Le pays de Montbéliard continue de perdre des habitants, lié à l’affaissement de l’emploi. En 2007, il y avait 75 145 emplois dans ce qu’on appelle l’aire d’attraction de Montbéliard, qui correspond peu ou prou au Pays de Montbéliard. En 2017, on en recensait 66 218. Aujourd’hui, le Territoire de Belfort connaît aussi un affaissement de l’emploi, passant de 56 084 emplois en 2007 à 53 239 en 2017 ; et c’est principalement la ville de Belfort qui est touchée. Et la population du département est stable depuis une dizaine d’année alors qu’elle était en forte croissance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. « C’est une rupture », estime le géographe. « Nous sommes donc passés d’une situation où le déclin de l’emploi était dans une partie du territoire et lié au secteur automobile, à un déclin de l’emploi touchant tout le territoire, car désormais l’industrie ferroviaire et l’énergie sont aussi touchées », décrit-il.

C’est la rupture des 10 dernières années : un déclin généralisé. Avec « une épée de Damoclès », qui est le risque de disparition de l’un des grands établissements du territoire ; évidemment, l’ombre de General Electric plane. « Les entreprises du territoire sont de plus en plus liées à des multinationales dont le siège est à l’étranger. Le risque d’une fermeture brusque d’un établissement est plus importante que par le passé. » Ces dernières années, l’évolution de l’emploi « est extrêmement préoccupante », observe Laurent Charlard. Pour lui, « toute implantation, quelle qu’elle soit, est bonne à prendre », confirme-t-il.