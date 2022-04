Narumi : malgré preuves et témoignages, Nicolas Zepeda ne cède rien

« Je ne suis pas cette personne-là », a déclaré le Chilien de 31 ans dès la reprise de son interrogatoire sur le fond du dossier devant la cour d’assises du Doubs. Le président Matthieu Husson le confrontait à deux témoignages d’étudiantes entendues la veille et qui l’avaient formellement identifié comme celui qui se dissimulait dans la cuisine commune de la résidence universitaire de Besançon où Narumi Kurosaki logeait depuis l’été 2016. L’épisode s’était produit quelques jours avant les retrouvailles entre l’étudiante japonaise et son ex-petit ami chilien, le 4 décembre. Narumi avait ensuite disparu et son corps n’a jamais été retrouvé.

« La première fois que j’entre dans ce bâtiment, c’est avec Narumi », a-t-il maintenu, s’exprimant en espagnol et conservant son allure sérieuse, confortée par sa chemise et sa cravate serrée sur son col. Depuis le début de son procès, il y a une semaine, Nicolas Zepeda laisse rarement poindre des signes d’émotion : il avait écrasé quelques larmes le premier jour face aux témoignages affectueux de ses parents venus du Chili et, jeudi, il a de nouveau pleuré en évoquant sa rencontre avec Narumi Kurosaki le 4 décembre, sur le parking de la résidence universitaire. « Elle était surprise, elle était contente, c’est là que j’ai compris qu’on avait des choses à se dire », a-t-il déclaré. En revanche, dès qu’il s’agit de s’expliquer sur les éléments qui l’accablent, Nicolas Zepeda retrouve son assurance. D’une voix claire et ferme, il répond, impassible mais avec force circonvolutions. « Comme souvent, dans vos explications… » a soupiré le président de la cour.