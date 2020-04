Masques: Marie-Guite Dufay demande une « répartition plus solidaire »

Mais, selon cette même source, l’État aurait pris dimanche plus de masques qu’il n’en avait commandés et aurait même prélevé un stock de masques FFP2 qu’il n’avait pas demandé. Si Marie-Guite Dufay conçoit que « la lutte contre l’épidémie amène logiquement l’Etat à décider de prioriser la livraison de certaines commandes en direction des secteurs les plus en tension », elle souhaite plus de transparence et une « répartition plus solidaire », se demandant « comment l’État organise la protection » des habitants de sa région.

« Soit l’État considère que les masques commandés par la Région, en complément des dotations de l’Etat, ne sont pas nécessaires à leur protection ; soit, avec les masques réquisitionnés, il organise une régulation entre les Régions de manière solidaire », écrit-elle.

L’élue « rappelle que ces masques sont destinés aux Ehpad, aux personnels d’aide à domicile des personnes âgées, et aux structures d’accueil de personnes handicapées ». Tout en récusant toute « guerre des masques entre présidents de régions », elle souligne que la Bourgogne-Franche-Comté est l’une des plus touchées de France par la maladie. Dimanche, elle dénombrait 341 décès à l’hôpital et 224 en établissements médico-sociaux, selon l’Agence régionale de Santé.

Marie-Guite Dufay a « saisi le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, afin de rétablir le dialogue et retrouver une unité dans l’action entre l’État et les Régions ». La région « espère » par ailleurs que les deux autres commandes de respectivement 2 millions et 450 000 masques supplémentaires, dont la livraison est prévue cette semaine, ne feront pas l’objet d’une « telle confiscation ».