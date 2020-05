Mandeure : la production de Peugeot Motocycles reprend le 18 mai

Si certains pensent que Peugeot Motocycles est fragilisée par la crise sanitaire, le constructeur y voit plutôt un second souffle. Les 2-roues sont « la solution de mobilité idéale face à la crise sanitaire », soutient la plus ancienne marque de 2-roues motorisés au monde encore existente. « La marque entend ainsi contribuer à la reprise de la vie économique et à l’écriture du « nouveau normal » où le quotidien et les priorités ne seront plus les mêmes », analyse le constructeur. Et de rappeler, par exemple, que les bus ne rempliront qu’à 30 % de leurs capacités. Que les RER n’accueilleront que 700 passagers contre 2 500 normalement. Peugeot Motocycles appuie aussi sur la liberté qu’offre ce moyen de transport. « Même si le Gouvernement préconise de privilégier la marche à pied et le vélo, en particulier pour 60 % des individus dont les trajets effectués aujourd’hui en France en voiture font moins de 5 kilomètres, l’utilisation d’un scooter pourrait être une solution accessible à envisager pour ceux qui ne peuvent s’inscrire dans ces modes de déplacement (pour des raisons de distance trop importante à parcourir, de transport de matériel…) », milite l’industriel.

Peugeot Motocycle croit finalement aux produits électriques, rappelant les aides de l’État et de certaines collectivités, citant le Peugeot e-ludix. Il a été conçu « pour se conduire avec la même facilité qu’un vélo ». Il va bénéficier d’une prime du Gouvernement de 400 euros, à laquelle peut s’ajouter des aides régionales et locales. Lorsqu’il sera en vente, dans quelques semaine, une offre leasing à 99 euros par mois sera proposée. « Plus que jamais, le constructeur entend accompagner l’accélération du changement que vit le monde entier », promet le constructeur.